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ВСП недвижимость

Belarus, Minsk
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2008
Auf der Plattform
Auf der Plattform
6 jahre 2 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский
Webseite
Webseite
wsprealt.by/
Arbeitszeiten
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Über die Agentur

Die Immobilienagentur “ WSP ” ist Ihr Hüter für Seelenfrieden. In Minsk gibt es viele Agenturen, die Apartment-Transaktionsdienste anbieten. Wir sind jedoch die einzigen, die Ihnen anbieten, zuerst und erst dann zu verkaufen, zu kaufen oder auszutauschen, um den Service zu bezahlen. Jedes Objekt im Katalog – eine Wohnung, ein Haus oder eine andere Immobilie – hat seinen Preis, seine Beschreibung, Karte und seine Eigenschaften. Während des Arbeitsprozesses erheben wir keine Gebühren für Werbung. Wir haben keine Geldstrafen, keine versteckten Gebühren. Professionelle Makler mit solider Erfahrung überprüfen und verarbeiten jedes ausgewählte Objekt.

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