Риэлтор без границ

Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Immobilienagentur
2005
4 jahre 3 Monate
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Suomi, עִברִית
www.vrcrealt.com
Über die Agentur

Immobilienagentur Vip Realty Club - Eine Gemeinschaft russischsprachiger Experten, die in mehr als 11 Ländern leben. Vorstellung der größten Entwickler in Ländern wie: Georgien; Nordzypern; Deutschland; Truthahn; Ägypten Spanien. So bieten wir die Möglichkeit, ohne Margen und Provisionen in neue Gebäude auf der ganzen Welt zu investieren. Wir arbeiten auch mit dem sekundären Immobilienmarkt in Italien, Bulgarien, zusammen und wählen sorgfältig liquide Objekte und relevante Anlagestrategien aus. Wir werden bei der Entwicklung einer Anlagestrategie mit einem Budget von 20.000 $ helfen. Wir werden VNZH ausgeben; PMZH. Wir wählen eine Bildungseinrichtung mit kostenlosen und bezahlten Einrichtungen aus. Wir haben Repräsentanzen in Russland, Weißrussland und Kasachstan. 

Dienstleistungen

Wir wählen Immobilien mit dem besten Investitionspotenzial aus

Wir nehmen an geschlossenen Verkäufen mit unseren Kunden teil

mit der Möglichkeit, zusätzliche Rabatte von bis zu 15 % zu erhalten.

Wir führen den gesamten Transaktionszyklus durch: 

vom Kauf in der Baugrube bis zum Verkauf in der Bauphase (Auftrag).

Wir helfen Ihnen bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis; ständiger Wohnsitz; Staatsbürgerschaft.

Wählen Sie Bildungseinrichtungen mit kostenloser und kostenpflichtiger Bildung aus.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Lösung Ihres Problems. 

 

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 06:10
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Fläche 37–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
221,522
Wohnung
37.0
125,000
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgien
von
$59,040
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 31
Fläche 29–61 m²
2 Immobilienobjekte 2
💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt🔥 Kostensteigerung auf +48%🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro JahrZum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Bo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
122,000
Wohnung
29.1
59,665
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage GREENS
Oba, Türkei
von
$160,265
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
LCD Greens Alanya / Oba Der Komplex wird auf dem Premium-Niveau in Konstruktion und Dekoration nach hohen Standards und Qualitäten gebaut.  KOMPLEXER STATUS: 1,8 Meter zum Meer 1 km vom staatlichen Krankenhaus entfernt 400 Meter bis zur Autobahn Antalya-Mersin 1,3 km zum U-Bahn-Hype…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Aparthotel Piramida
Batumi, Georgien
von
$42,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
PYRAMIDMehrfamilieBeginn des neuen Boulevards2 km vom Flughafen250m bis zum Meer100m von Rainbow KomplexBauadresse des Komplexes: Batumi, AdliaLieferung des Komplexes in einem weißen Rahmen - August 2025Lieferung des Komplexes mit Reparaturen - Dezember 2025Zinsfreie Raten bis Ende 2025Der K…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
2 Immobilienobjekte 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
178,539 – 266,762
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
