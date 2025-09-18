  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. One Moscow

One Moscow

Russland, Koselsk
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
3 jahre 3 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский
Webseite
Webseite
onemsk.ru/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Premium Immobilien in der Hauptstadt.
Wir stehen für unsere Kunden und geben ihnen objektive Informationen auf dem Markt. Wir helfen Ihnen, eine Wohnung zu finden und verdienen von 10% pro Jahr für Investitionen in neue Gebäude.

Neue Gebäude
Alle anzeigen 6 neue gebäude
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Alle anzeigen Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Moskau, Russland
von
$114,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 45–56 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohn-Business-Class-Apartments « Queen 13 » für diejenigen, die in der Region Ostankino leben und arbeiten und diesen Ort lieben. / p Ein zehnstöckiges Haus für 205 Apartments bietet zukünftigen Bewohnern einzigartige Apartmentformate, darunter 4 Penthäuser mit Terrassen, von denen 2 z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 47.6
157,324 – 181,181
Wohnung 2 zimmer
55.5
220,121
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Alle anzeigen Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Moskau, Russland
von
$290,164
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 41–101 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Clubstadt am Primavera River liegt an einer der malerischsten Küsten im Nordwesten Moskaus. br / Bei Apartments mit unübertroffenem Blick auf den Fluss können Sie Sonne und Wasser gleichzeitig bewundern, und die erste Linie bleibt immer die erste.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.2 – 44.3
222,633 – 248,822
Wohnung 2 zimmer
77.3 – 100.9
328,880 – 588,149
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Alle anzeigen Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Moskau, Russland
von
$153,884
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 25–117 m²
9 Immobilienobjekte 9
Portland - ein Küstenviertel von 8 Häusern bis zu 29 Stockwerken mit Geschäftswohnungen in der Region Pechatniki in der South Port Street Das Architekturprojekt « PORTLAND » wurde von De Architekten Cie entwickelt. Der Komplex besteht aus 2 Linien. Jedes verfügt über 4 Türme, die durch Eink…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.4 – 44.8
115,731 – 213,690
Wohnung 2 zimmer
56.6 – 90.4
198,780 – 366,212
Wohnung 3 zimmer
88.3
302,423
Wohnung 4 zimmer
99.9 – 116.6
393,916 – 449,067
Studio
27.0
154,785
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Alle anzeigen Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Moskau, Russland
von
$215,574
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 20
Fläche 28–136 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt « FORST » befindet sich an einem malerischen Ort in Moskau in der Nähe des Simonovskaya-Damms. br / Laut offizieller Website, Das Projekt besteht aus fünf Gebäuden für 808 Wohnungen. Einige Apartments sind mit Terrassen br / ausgestattet. Der Innenhof ist landschaftli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.4
191,420
Wohnung 2 zimmer
60.5
292,353
Wohnung 3 zimmer
136.5
816,780
Studio
27.7
153,742
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Alle anzeigen Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Moskau, Russland
von
$296,721
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Fläche 34–123 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Premium-Repräsentantenprojekt im Leningradsky Prospekt-Gebiet des Bundestagsentwicklers GloraX. Das Clubformat des Hauses bietet den Bewohnern eine exklusive Lebensqualität und alle Vorteile eines einzigen erfolgreichen sozialen Umfelds. br / br / Die mod…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8
352,747
Wohnung 2 zimmer
67.6
418,008
Wohnung 3 zimmer
92.0
549,011
Wohnung 4 zimmer
122.7
887,936
Studio
34.2
217,537
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
1 2
Unsere Makler in Russland
Kseniya Bolihina
Kseniya Bolihina
30 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Городской Риэлторский Центр
Russland, Sotschi
Año de fundación de la compañía 1999
Wohnimmobilien 1388
Das «City Realtor Center» Real Estate Agency in Sochi hat seit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Immobilientransaktionen auf dem Sekundärmarkt gewonnen. Unsere Website enthält mehr als tausend Angebote von Sekundärmarktwohnungen. Die bequeme Suchoption hilft Ihnen sofort, die am besten geeigne…
Eine Anfrage stellen
City Help Center
Russland, Föderationskreis Nordwest
Eine Anfrage stellen
ООО "Агентство Алексея Гусева"
Russland, Sankt Petersburg
Eine Anfrage stellen
Arcasa Group
Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Año de fundación de la compañía 2005
Wohnimmobilien 91 Gewerbeimmobilien 13
Arcasa Group ist eine italienische russischsprachige Immobilienagentur, die mit Immobilien in Italien arbeitet: Villen, Häuser, Wohnungen, Wohnungen, Grundstücke. Das Unternehmen bietet rechtliche Unterstützung für Transaktionen mit den renommiertesten Anwaltskanzleien und Notaren in Italien
Eine Anfrage stellen
АН 39 метров
Russland, Kaliningrad
Año de fundación de la compañía 2013
Wir sind ein Team von Fachleuten im Bereich Immobilien:Die Immobilienagentur "39 Meters"!Ein Immobilienspezialist ist nicht nur ein Immobilienspezialist. Ein Realtor sollte Ihr zuverlässigster und treuer Assistent in Ihren wohnungsbezogenen Projekten sein. Schließlich vertrauen Sie ihnen mit…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen