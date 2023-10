Velesdar d.o.o.

Wir sind in sozialen Netzwerken

Beschreibung des Unternehmens

Wer sind wir und warum sollten wir uns an uns wenden? Wir sind eine lizenzierte Immobilienagentur und ein internationaler Premium-Entwickler. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Personalmanagement sowie ständige Aufrechterhaltung des Fachwissens ermöglichen es uns zweifellos, unseren Kunden ein hohes Maß an Service und die beste Qualität der Dienstleistungen zu bieten.

Bei uns finden Sie nicht nur die Immobilien Ihrer Träume, sondern bereiten auch einen Ersatzflugplatz vor und erhöhen Ihr Kapital. Wir verkaufen Immobilien mit Sinn!