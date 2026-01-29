  1. Realting.com
Türkei, Muratpasa
;
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2022
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English
Webseite
Webseite
www.ribaexclusive.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Riba Exclusive Real Estate: Das globale Gateway zu Investments im Mittelmeerraum

Gegründet im Jahr 2015 in Lara, Antalya, unter der visionären Führung von Ali Rıza Günal, Riba Exclusive Real Estate hat einen neuen Maßstab für Corporate Excellence und hochwertige Immobilienlösungen in der Mittelmeerregion gesetzt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen traditionelle Immobilienvermittlung durch den Fokus auf die Schaffung exklusiver Wohnräume und die Bereitstellung strategischer Investitionsmöglichkeiten umgesetzt.

Mit einem umfangreichen Service-Netzwerk, das sich über die Mittelmeerküste erstreckt und einem engagierten Team von über 50 Expertenberatern steht Riba Exclusive als eine der prominentesten Unternehmensstrukturen der Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein ausgeklügeltes Portfolio an Vermögenswerten, darunter luxuriöse Wohnimmobilien, kommerzielle Investitionen und internationales Portfoliomanagement.

Die operative Philosophie von Riba Exclusive Real Estate basiert auf drei Kernsäulen: absolute Integrität, volle Transparenz und kompromisslose Professionalität. Das Unternehmen fungiert für seine globale Klientel nicht nur als Agentur, sondern als strategischer Partner, der datengesteuerte Erkenntnisse liefert, um eine fundierte und profitable Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Mit einem modernen, dynamischen Ansatz kombiniert Riba Exclusive über ein Jahrzehnt der lokalen Marktexpertise, bleibt das professionelle Gesicht von Antalya in der internationalen Immobilienarena, überbrückt die Lücke zwischen erstklassigen Investoren und den renommiertesten Immobilien der Region.

Unsere Makler in Türkei
Burhan Uysal
Burhan Uysal
