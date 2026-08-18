RED EXPERTS CO., LTD.

Über die Agentur

ROT Experts ist eine Immobilienagentur in Phuket, die sich auf die Auswahl von Wohn- und Investitionsimmobilien in Thailand spezialisiert hat.

Wir begleiten den Kunden in allen Phasen des Kaufs: von der Festlegung von Zielen und Anlagestrategien bis hin zur Auswahl des Objekts, Verhandlungen mit dem Entwickler, rechtliche Überprüfung, Transaktionsverarbeitung und After-Sales-Support.

Unsere Arbeit basiert auf einem analytischen Ansatz, fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes und einem Fokus auf hochwertiger Kundenerfahrung beim Kauf von Immobilien im Ausland.