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RED EXPERTS CO., LTD.

Thailand,
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Immobilienagentur
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2023
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Weniger als einen Monat
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Jetzt geschlossen
Über die Agentur

ROT Experts ist eine Immobilienagentur in Phuket, die sich auf die Auswahl von Wohn- und Investitionsimmobilien in Thailand spezialisiert hat.

Wir begleiten den Kunden in allen Phasen des Kaufs: von der Festlegung von Zielen und Anlagestrategien bis hin zur Auswahl des Objekts, Verhandlungen mit dem Entwickler, rechtliche Überprüfung, Transaktionsverarbeitung und After-Sales-Support.

Unsere Arbeit basiert auf einem analytischen Ansatz, fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes und einem Fokus auf hochwertiger Kundenerfahrung beim Kauf von Immobilien im Ausland.

Dienstleistungen
  • Auswahl der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Phuket
  • Auswahl von Immobilien für den eigenen Lebensunterhalt
  • Markt- und Anlagestrategieberatungen
  • Analyse von Bereichen, Projekten und Entwicklern
  • Verhandlungen mit Entwicklern und Vereinbarung der Kaufbedingungen
  • Rechtliche Kontrolle des Gegenstands und der Dokumente
  • Volle Unterstützung der Transaktion
  • Organisation des Fernkaufs
  • Unterstützung nach dem Verkauf
  • Kontrolle des Baus und der Übertragung der Anlage
  • Unterstützung der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft
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