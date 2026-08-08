Palmera Elite Real Estate Brokerage ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Dubai, spezialisiert auf Off-Plan-Immobilien. Wir arbeiten mit führenden Bauträgern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman, auf Zypern und in Georgien zusammen und helfen internationalen Käufern, Neubauwohnungen und Anlageobjekte auszuwählen, zu vergleichen und zu erwerben. Das Unternehmen besitzt die Dubaier Gewerbelizenz Nr. 1306924 und ist bei RERA unter ORN 40780 registriert. Unsere Berater sprechen Englisch, Russisch, Hebräisch, Ukrainisch, Französisch und Türkisch und begleiten Kunden von der ersten Auswahl bis zur Schlüsselübergabe.