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ООО "Витаем"

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Unsere Makler in der Welt
Ila Davydov
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Agenturen in der Nähe
Час пик
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 136 Gewerbeimmobilien 40 Langfristige Vermietung 42 Grundstücke 48
Das müssen Sie über uns wissen: Die Immobilienagentur Chas-Pik (Rush-Hour) ist vor allem aus Menschen, die ihre Arbeit respektieren und lieben. Natürlich ist es wichtig, dass das Team 1995 gegründet wurde und die Marke Chas-Pik selbst über 20 Jahre alt ist. Wir haben im Laufe der Jahre viel …
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7 этажей
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2017
Wohnimmobilien 529 Gewerbeimmobilien 76 Langfristige Vermietung 13 Grundstücke 46
Die Immobilienagentur "7 Floors" ist spezialisiert auf den Verkauf und den Kauf von primären und sekundären Wohnmärkten, Gewerbe- und Vorortimmobilien sowie bietet Immobilienbewertung und -analyse. Ein hochqualifiziertes Personal unterstützt Immobilientransaktionen auf allen Stufen. Seit sei…
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ООО "Добрые Мысли"
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 9 Gewerbeimmobilien 1
Gut. Gedanken Immobilienagentur wurde von einem Team von gleichgesinnten Profis gegründet. Jeder von uns hat eigene Immobilienerfahrung, die wir zu einer positiven Wahrnehmung eines Immobilienmaklers zusammengefügt haben. Durch die Bereitstellung hochwertiger Immobiliendienstleistungen, die…
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ВСП недвижимость
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 58 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 13 Grundstücke 5
Die Immobilienagentur “ WSP ” ist Ihr Hüter für Seelenfrieden. In Minsk gibt es viele Agenturen, die Apartment-Transaktionsdienste anbieten. Wir sind jedoch die einzigen, die Ihnen anbieten, zuerst und erst dann zu verkaufen, zu kaufen oder auszutauschen, um den Service zu bezahlen. Jedes Ob…
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ООО"Твой Маёнтак"
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 78 Gewerbeimmobilien 14 Langfristige Vermietung 8 Grundstücke 1
OOO Ihr Maentak wurde im November 2016 gegründet und ist in dieser Zeit bereits ein Zuhause für seine professionellen Makler und Immobilienmakler geworden. Das Management des Unternehmens verfügt über mehr als 10 Jahre Immobilienerfahrung. Obwohl das Unternehmen noch jung ist, bilden nur zer…
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