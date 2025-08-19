Über die Agentur

Monolith ist der beste Bundesimmobilienpartner

Wir sind vertraut. Ein einwandfreier Ruf von Agenten und auf dem Markt für mehr als 25 Jahre

Monolith ist seit 1997 Experte für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in Nizhny Novgorod und den Regionen. Während dieser Zeit hat die Agentur einen Ruf als zuverlässiger Partner für Banken, Entwickler und Privatkunden gewonnen.

Wir haben die Top 13 Immobilienagenturen in Russland für die Ausgabe von Darlehen im Jahr 2024, wurde der Gewinner des VII jährlichen HR-Preises “Arbeitnehmer des Jahres 2024”.

Monolith Agency ist ein aktives Mitglied der Nizhny Novgorod Guild von zertifizierten Realisten, die die Zuverlässigkeit des Unternehmens und die hohe Qualifikation der Mitarbeiter anzeigt.