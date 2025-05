ООО "ЕвентеБай"

Über die Agentur

Erhöhen Sie das Niveau Ihrer Geschäftstreffen mit unserer repräsentativen Halle im 19. Stock des höchsten Geschäftszentrums Royal Plaza in Minsk, im Herzen des Viertels Nemiga! Dies ist ein idealer Raum für Verhandlungen mit Partnern, Schulungen, Seminaren, Konferenzen, Meisterklassen und Briefings.



Unsere Halle bietet alle notwendigen Annehmlichkeiten: die Möglichkeit, Videos zu zeigen und Ihre Ausrüstung zu verbinden. Der Mietpreis beinhaltet WI-FI, modernen TV, Laptop, Flipchart und abgefülltes Wasser, so dass Ihre Vorbereitung schnell und bequem. Um eine hohe Produktivität zu erhalten, können wir auch eine Kaffeepause vereinbaren, damit Sie und Ihre Gäste sich ausruhen und wieder aufladen können.



Darüber hinaus ist die Halle mit einer zusätzlichen Klimaanlage ausgestattet, die auch an den heißesten Tagen eine angenehme Atmosphäre bietet. In Ihren Händen ist die Möglichkeit, ein ideales Umfeld für erfolgreiche Verhandlungen und effektive Interaktion zu schaffen.



Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Veranstaltungen auf höchstem Niveau zu halten - buchen Sie unsere Halle heute und eröffnen Sie neue Horizonte für Ihr Unternehmen!