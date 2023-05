Niltors Estate

Realpoint Real Estate Consultancy ist eine von RICS akkreditierte Agentur in Dubai, die die internationalen Anlegeranforderungen auf dem Immobilienmarkt in den VAE erfüllt.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Immobilienberatung und 3 Jahren unabhängiger Prüfung und Verfolgung von über 1.000 Projekten in Dubai über 3 Jahre für die Regierung von Dubai hatte Realpoint so viel darüber gelernt die zu vermeidenden Fehler und hatte so viele Möglichkeiten identifiziert, die Art und Weise zu verbessern, wie Gebäude entworfen, gebaut und betrieben werden. Dies gibt unserem Kunden Vertrauen in das, was wir tun und ihnen anbieten.

Wir beraten und präsentieren Kunden eine gezielte Lösung für ihre Anforderungen, die sie auf dem Immobilienmarkt suchen, wie z. B. den Kauf, Leasing und auch Joint Ventures je nach Marktbedürfnissen. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Arten von Immobilien auf großem Niveau — Grundstücke; volles Bauen; Gastfreundschaft; Industrie- und Arbeitslager ( usw.