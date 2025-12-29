  1. Realting.com
Thailand, Rawai
Immobilienagentur
6 Monate
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
kvaris.com/
Über die Agentur

KVARIS Real Estate ist mehr als nur eine Full-Service-Immobilienagentur.

Wir unterstützen unsere Kunden in allen Belangen rund um den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Wir arbeiten sowohl mit Investoren als auch mit Personen zusammen, die dauerhaft nach Thailand oder Phuket umziehen möchten.

Unsere Manager verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung internationaler Kunden aus Ländern wie den USA, Kanada, Australien, Polen, Russland, Kasachstan, der Schweiz und weiteren.

Unser Team besteht aus Experten, die Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch und Russisch sprechen.

Wir schätzen unsere Kunden sehr und bieten neben einem tadellosen Service verschiedene Rabatte und Boni an – fragen Sie unsere Manager danach!

Dienstleistungen

KVARIS Real Estate bietet einen umfassenden Komplettservice:

  • Immobiliensuche;
  • Verhandlungen mit Bauträgern oder Verkäufern;
  • Klärung rechtlicher Fragen;
  • Unterstützung bei Zahlungen und Geldtransfers;
  • Immobilienkontrolle bei der Übergabe;
  • Immobilienverwaltung;
  • Unterstützung beim Wiederverkauf;
  • Fernabwicklung aller Angelegenheiten (keine persönliche Anwesenheit erforderlich);
  • Garantie absoluter Vertraulichkeit bei allen Transaktionen.
Viktar Afanasenka
Viktar Afanasenka
398 immobilienobjekte
