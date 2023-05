Umbria Real Estate ist ein Immobilienmakler, der sich auf Immobilienverkäufe sowie Ferienwohnungen am oberen Ende des Marktes spezialisiert hat. Wir sind hauptsächlich in Umbrien und der Toskana tätig und wählen persönlich alle Immobilien aus und kümmern uns während des Kauf- oder Mietprozesses um unsere Kunden.

Wir bieten ein großes Portfolio, um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen: klassische Bauernhäuser in fabelhaften Bergpositionen, Luxusvillen, Apartments in mittelalterlichen Schlössern oder Dörfern und historische Ruinen. Wir verzweigen uns auch in andere Regionen Italiens wie die Toskana. Umbria Real Estate folgt dem Kunden in jedem Schritt des Kaufprozesses mit einem effizienten und hochprofessionellen Service, der sich mit den umfangreichen bürokratischen Prozessen des Kaufs befasst. Wir pflegen ein bewährtes sowie ein breites Netzwerk von Vermessungsingenieuren, Architekten und verschiedenen Bau- / Restaurierungsmitarbeitern, die zusammenarbeiten.

Der andere Zweig unseres Geschäfts ist die Vermietung von High-End-Ferienvillen. Wir haben persönlich eine große Auswahl an hochwertigen Ferienvillen auf dem Land ausgewählt, die speziell für ihren Komfort, ihr Interieur und ihre natürliche Umgebung ausgewählt wurden. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool und ist in der Nähe lokaler Geschäfte, Restaurants und Orte von historischem und kulturellem Interesse. Die meisten Villen befinden sich in Umbrien, einer spektakulären Region, die wir sehr gut kennen. Wenn Sie durch unsere Immobilien stöbern, werden Sie feststellen, dass echte und typisch private Häuser auf Sie warten. Dies ist der beste Weg, um das lokale Leben in völliger Freiheit und Privatsphäre zu leben.