Casa Mia Immobiliare

Casa Mia März Immobilien Agentur ist spezialisiert auf Landhäuser zu renovieren oder bereits renoviert, Bauernhäuser, moderne und alte Villen, Häuser in alten Stadtzentren, Wohnungen, Wohn-Zoning, landwirtschaftliche und industrielle Schuppen, kommerzielle Aktivitäten auf ganz nationaler Ebene. Casablanca Mia Marche hat sich auch mit qualifizierten Fachleuten und einem Vertrauensanwalt für Anny für jeden Bedarf zusammengetan und arbeitet schließlich mit der besten Kreditanstalt für alse forty-year Darlehen und bis zu 100% des Bauwerts zusammen.
Roma Fall ist ein zahlreiches Team von Fachleuten mit einer weit verbreiteten Kenntnis des Territoriums. Fachleute von Transparenz und Vermittlungsmanagement mit höchster Professionalität, die Agenten von Romagna Case zeichnen sich nicht nur für die Hingabe und Ernsthaftigkeit ihres Engageme…
SardinienTerra ist ein offizieller Immobilienmakler, der in ganz Italien arbeitet. Unser vorrangiges Gebiet ist die Insel Sardinien.Wir leben und arbeiten in Sardinien und kennen den Immobilienmarkt und die Insel sehr gut. Wir sind die erste Agentur, um russischen Kunden in Sardinien zu dien…
Umbria Real Estate ist ein Immobilienmakler spezialisiert auf Immobilienverkäufe sowie Ferienwohnungen am oberen Ende des Marktes. Wir arbeiten hauptsächlich in Umbrien und der Toskana, wählen persönlich alle Eigenschaften aus und kümmern uns um unsere Kunden während der Kauf- oder Mietproze…
Agenzia Immobiliare My House - Sizilien - CiancianaMeine House Estate Agents wurde erstellt und arbeitet hauptsächlich in der Stadt Cianciana (Ag), aber dank der engen Kontakte, die sie mit anderen Betreibern in diesem Bereich hat, ist es in der Lage, Ihre Anfragen auf einem bundesweiten Geb…
Übersetzt aus Italienisch, CASA NOSTRA bedeutet OUR HOME. Als Einwohner Italiens sind wir in den lokalen Marktbedingungen gut versiert, und wir haben genaue und aktuelle Informationen über italienische Gesetze und Vorschriften. In direktem Kontakt mit den Eigentümern, haben wir komplette Inf…