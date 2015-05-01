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FA real estate

Georgien, Batumi
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2021
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1 jahr 3 Monate
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Über die Agentur

Alle Dienstleistungen und Beratungen für unsere Kunden sind absolut kostenlos! Kommission 0%!

Eine Full-Cycle-Immobilien-Agentur, die sich auf die Auswahl von Wohnungen, Häusern, Grundstücken, Gewerbeimmobilien und Investitionsprojekten in ganz Georgien spezialisiert hat, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Schwarzmeerküste – Adjara und Batumi.

Wir beraten, sorgfältig wählen Sie die Unterkunft, organisieren Sie Ansichten und begleiten Sie während des gesamten Transaktionsprozesses.

Professional. Einfach. Sicher.

Dienstleistungen

Verkauf und Leasing
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. Immobilieninvestitionen.
Der rechtliche Teil-Junk.
Hilfe bei empfangenen Hypotheken.
Bau und Reparatur.
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🇬🇧 PROJEKT • BAUGEWERBE • ARCHITEKTUR.
Polny Cycl Entwicklung Projekt.
▪️ Projektion um die Komplexität des Schmierens
▪️ Bau und Wiederaufbau von Gebäuden
▪️ Architektur und Design interjerov
▪️ Aufnahme- und Freigabegenehmigung für den Bau
▪️ Änderung der Anforderung der Landung
▪️ Technische Überwachung und Steuerung des Baus
▪️ Geodäsie- und Ingenieurdienstleistungen.
Von Ideen bis zum realen Projekt.

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