Seki, Türkei

von € 99,000

Kapitulation vor: 2024

Bauherr: Kalite Construction

Verfügbare Wohnungen in der Türkei vom Entwickler in einem neuen Gebäude der Premiumklasse im Entwicklungsgebiet von Alanya, Demirtas, an der Mittelmeerküste 🇹🇷 Die Wohnung mit einer Fläche von 47 m2 ( netto ) 1 + 1 besteht aus einem Wohnküche und einem Schlafzimmer mit einem Badezimmer. Praktische Verkehrsanbindung - zwei Flughäfen in Reichweite - Antalya und Gazipasha. Die Gegend entwickelt sich, es gibt immer mehr Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Einkaufszentren und Restaurants. Es gibt Schulen, Kindergärten. Die Stadt wird verbessert und noch schöner gemacht. Demirtas ist das vielversprechendste Gebiet von Alanya, profitabler als Mahmutlar, Tosmur oder Oba, bessere Qualität und viel besser als Mersin! Viele malerische Orte zum Wandern und natürlich weite, schöne Strände 英️ 🏖 Der Kauf von Immobilien in der Türkei ist sowohl für einen dauerhaften als auch für einen saisonalen Aufenthalt wert. Bei Bedarf ist es einfach zu vermieten. Unser Unternehmen kann sich um alle Fragen im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihrer Immobilie in der Türkei kümmern. Die Wohnung verfügt über ein feines Finish, Sanitär und Küche. Der Fertigstellungstermin ist Ende 2024. Ein zuverlässiger Entwickler mit einem guten Ruf, der nur erstklassige Wohnungen nach modernsten europäischen Standards baut, einschließlich der Fertigstellung. Präsentieren Sie in der Wohnanlage alle möglichen Annehmlichkeiten - einen Außenpool, eine Sauna, ein Hamam, ein Fitnessstudio, Spielplätze und viele andere angenehme Details - all dies steht den Bewohnern zur Verfügung und ist in den Stromrechnungen ( ca. 40 Euro pro Monat ) enthalten. Beim Kauf einer Wohnung in Alanya ist es möglich, eine Aufenthaltserlaubnis in der Türkei zu erhalten. Das Gebiet ist offen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Sie können eine Wohnung in Alanya in Raten ohne% kaufen, mit einer Anzahlung von 30% und vierteljährlichen Zahlungen bis zum Ende des Baus. Rabatt bei 100% Zahlung! Jede Form der Zahlung ist möglich, einschließlich Bargeld, Überweisung und andere. Fernanzeige und Ferntransaktion sind möglich. WhatsApp