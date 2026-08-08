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Dgebua Luxury Real Estate

Georgien, Tiflis
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2014
Auf der Plattform
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Weniger als einen Monat
Sprachen
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Русский
Webseite
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www.elisha.ge
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Dgebua Luxury Real Estate ist eine Elite-Immobilienagentur mit 18 Jahren Erfahrung auf dem georgischen Markt. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf und die Auswahl von exklusiven Wohnungen, Penthäusern, Privathäusern, Villen, Gewerbeimmobilien und Investitionseinrichtungen in Tiflis. Wir bieten einen individuellen Ansatz, volle Unterstützung der Transaktion, Vertraulichkeit und ein hohes Maß an Service. Unser Ziel ist es, jedem Kunden zu helfen, eine Immobilie zu finden, die seinem Lebensstil, seinen Zielen und seinen Investitionserwartungen entspricht.

Dienstleistungen

Verkauf von Luxusimmobilien in Tiflis.

Auswahl von Wohnungen, Penthäusern, Privathäusern und Gewerbeimmobilien.

Auswahl von Anlageobjekten.

Professionelle Unterstützung von Kauf- und Verkaufstransaktionen.

Konsultationen zu Immobilieninvestitionen.

Individuelle Immobiliensuche auf Wunsch des Kunden.

Volle Unterstützung ausländischer Käufer.

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