  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Century21 Eon

Century21 Eon

DURRES, Lagjia nr 2,Rr. "Sefer Efendiu"
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Italiano
Unsere Makler in Albanien
Jurgen Memini
Jurgen Memini
2 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 8
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 5 Wohnimmobilien 597 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 21 Kurzfristige Vermietung 1 Grundstücke 8
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Año de fundación de la compañía 2022
Wohnimmobilien 19
Unsere Immobilienagentur bietet nur jene Eigenschaften, die wir selbst für uns selbst wählen oder unseren Liebsten empfehlen würden. Kundenvertrauen ist unsere oberste Priorität. Wir persönlich inspizieren jedes Anwesen und beschreiben ehrlich alle seine Eigenschaften, sowohl Vor- als auch m…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Українська
CACTUS | Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 429 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 42 Grundstücke 5
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 7
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen