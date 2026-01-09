  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Центр международной недвижимости Моя 7Я

Центр международной недвижимости Моя 7Я

Belarus, Minsk
;
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
1 jahr 6 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
centr7a.by/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

"International Real Estate Center Moya 7Ya" ist Ihr unverzichtbarer Assistent in der riesigen Welt von Immobilien! Unsere Agentur arbeitet ebenso effektiv mit sekundären Markteigenschaften (eine hochqualifizierte sekundäre Wohnung Abteilung wartet auf Sie!), und mit neuen Gebäuden (unsere Manager mit 100% Deckung aller primären Wohnungsangebote werden schnell die beste Option für Sie wählen).

Wir bieten umfassende qualifizierte Hilfe bei Transaktionen mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien. Unser junges Team von Profis mit brennenden Augen und bereits gewonnen wertvolle Erfahrung wird sich freuen, die Lösung Ihrer Wohnungsproblematik jeglicher Komplexität zu übernehmen - sei es ein profitabler Verkauf einer Wohnung oder eine schnelle Suche nach einer geeigneten Option unter allen neuen Gebäuden in Minsk.

Viele unserer Spezialisten arbeiteten zuvor in großen Agenturen, und ein gemeinsamer gesunder Ehrgeiz erlaubte uns, sich zu einem engmaschigen Team "International Real Estate Center Moya 7Ya" zu vereinen, dessen Prinzip der unermüdliche Wunsch ist, uns zu verbessern und Ihnen so nützlich wie möglich zu sein.

Unsere Vertriebsfähigkeiten, das Wissen über den Immobilienmarkt, die Rechtskompetenz in Verbindung mit einer etablierten Immobiliendatenbank ermöglichen es Ihnen, alles auf das Maximum zu bringen: Rechtsberatung, eine große Auswahl an Wohnungen in Minsk und den Vororten von zuverlässigen Entwicklern, schnellen und profitablen Verkauf von fast jeder Immobilie auf dem Sekundärmarkt, Suche nach geeigneten Wohnungen in unserer Datenbank und vieles mehr.

Unsere Spezialisten sind sehr mobil und sind immer in Kontakt mit Ihnen - Sie können Informationen zu einer günstigen Zeit in jeder für Sie bequemen Weise erhalten. "International Real Estate Center My 7Ya" ist immer bereit, Ihnen seine Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung zu bieten - und Sie können leicht vertrauen Ihr Immobilien!

Unternehmen International Real Estate Center Moya 7Ya
Lizenz: Nr. 02240/484 vom Justizministerium der Republik Belarus am 18.05.2024 ausgestellt.
Versicherungsbescheinigung: BR Nr. 0004694
UNP: 193750826

Dienstleistungen
  • Kauf und Verkauf von Wohnungen, Zimmer;
  • Kauf und Verkauf von Hütten, Häusern, Grundstücken;
  • Neue Gebäude, gemeinsam gebaut.
Moya 7Ya
267 immobilienobjekte
Aleksandr Vodcic
5 immobilienobjekte
Alena Cernak
35 immobilienobjekte
Inga Zenkova
