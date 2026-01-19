Campus Property

Wir sind auf Wohnimmobilien in München spezialisiert und begleiten Kunden in allen Stadien von Investment und Immobilienbesitz. Wir arbeiten sowohl mit Privatanlegern als auch mit Immobilienbesitzern, einschließlich ausländischer Staatsangehöriger, die Eigentum in Deutschland kaufen und verkaufen und durch deutsches Recht auf Gegenseitigkeit mit deutschen Bürgern geschützt sind. Wir betrachten den Münchner Immobilienmarkt als eine zuverlässige und profitable Richtung für Investitionen, die sich durch hohe Liquidität, stabiles Wachstum im Wert von Objekten und stabile Mieterträge auszeichnet. In unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf einen individuellen Ansatz und eine langfristige Partnerschaft mit Kunden.
Wir bieten eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Wir führen individuelle Auswahl an Objekten in den primären und sekundären Märkten durch, begleiten die Kauf- und Verkaufstransaktionen und organisieren die Vermietung von Immobilien. Einer der wichtigsten Bereiche unserer Arbeit ist das umfassende Management von Immobilien gemäß den Standards in Deutschland, die es unseren Kunden ermöglicht, Zeit und Geld zu sparen und im stabilen Zustand ihrer Eigenschaften zu vertrauen.
Wir helfen auch bei Hypothekendarlehen. Dank niedriger Zinssätze für Kredite helfen wir Investoren, die Rendite von Investitionen deutlich zu erhöhen. Wir begleiten den Prozess der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank, die Auswahl und Anziehung einer Hypothek auf die günstigsten Bedingungen, und übernehmen auch die richtige Vorbereitung aller notwendigen Dokumente, einschließlich für ausländische Kunden.