Campus Property

Dienstleistungen

Wir bieten eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Wir führen individuelle Auswahl an Objekten in den primären und sekundären Märkten durch, begleiten die Kauf- und Verkaufstransaktionen und organisieren die Vermietung von Immobilien. Einer der wichtigsten Bereiche unserer Arbeit ist das umfassende Management von Immobilien gemäß den Standards in Deutschland, die es unseren Kunden ermöglicht, Zeit und Geld zu sparen und im stabilen Zustand ihrer Eigenschaften zu vertrauen.

Wir helfen auch bei Hypothekendarlehen. Dank niedriger Zinssätze für Kredite helfen wir Investoren, die Rendite von Investitionen deutlich zu erhöhen. Wir begleiten den Prozess der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank, die Auswahl und Anziehung einer Hypothek auf die günstigsten Bedingungen, und übernehmen auch die richtige Vorbereitung aller notwendigen Dokumente, einschließlich für ausländische Kunden.