  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Campus Property

Campus Property

Freibadstr.30, 81543 München
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2015
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Webseite
Webseite
www.campus-property.de
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Wir sind auf Wohnimmobilien in München spezialisiert und begleiten Kunden in allen Stadien von Investment und Immobilienbesitz. Wir arbeiten sowohl mit Privatanlegern als auch mit Immobilienbesitzern, einschließlich ausländischer Staatsangehöriger, die Eigentum in Deutschland kaufen und verkaufen und durch deutsches Recht auf Gegenseitigkeit mit deutschen Bürgern geschützt sind. Wir betrachten den Münchner Immobilienmarkt als eine zuverlässige und profitable Richtung für Investitionen, die sich durch hohe Liquidität, stabiles Wachstum im Wert von Objekten und stabile Mieterträge auszeichnet. In unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf einen individuellen Ansatz und eine langfristige Partnerschaft mit Kunden.

Dienstleistungen

Wir bieten eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Wir führen individuelle Auswahl an Objekten in den primären und sekundären Märkten durch, begleiten die Kauf- und Verkaufstransaktionen und organisieren die Vermietung von Immobilien. Einer der wichtigsten Bereiche unserer Arbeit ist das umfassende Management von Immobilien gemäß den Standards in Deutschland, die es unseren Kunden ermöglicht, Zeit und Geld zu sparen und im stabilen Zustand ihrer Eigenschaften zu vertrauen.

Wir helfen auch bei Hypothekendarlehen. Dank niedriger Zinssätze für Kredite helfen wir Investoren, die Rendite von Investitionen deutlich zu erhöhen. Wir begleiten den Prozess der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank, die Auswahl und Anziehung einer Hypothek auf die günstigsten Bedingungen, und übernehmen auch die richtige Vorbereitung aller notwendigen Dokumente, einschließlich für ausländische Kunden.

Unsere Makler in Deutschland
Artem Ter-Minasyan
Artem Ter-Minasyan
Agenturen in der Nähe
Kaiser Estate GmbH
Deutschland, Bayern
Año de fundación de la compañía 2013
Gewerbeimmobilien 97
Kaiser Estate ist:100% Sicherheit. Nur versicherte flüssige Immobilienobjekte mit einer Warteschlange von Leasingnehmern, einer vollständigen Verkäufer- und Objektprüfung, unangemessener Beratung und Anwaltsfehlerversicherung.Komplexe Nachhilfe. Während der gesamten Phasen des Prozesses, vom…
Eine Anfrage stellen
NWE
Deutschland, Leipzig
Año de fundación de la compañía 2001
NWE ist ein kommerzieller Immobilienmarktbetreiber, der eine vollständige Palette von Dienstleistungen für die Arbeit mit Anlagevermögen anbietet.Das Unternehmen wurde vor mehr als 20 Jahren gegründetDer Eigentümer einer der größten Basis kommerzieller Einrichtungen in DeutschlandUnsere Büro…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
Immobilienmakler Pavel Evlakhov
Deutschland, Berlin
Wohnimmobilien 1 Langfristige Vermietung 1 Gundstücke 1
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Deutsch
DEM GROUP GmbH
Deutschland, Düsseldorf
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 42 Gewerbeimmobilien 31 Gundstücke 1
Das Unternehmen DEM GROUP ist auf den Verkauf von Immobilien in Deutschland spezialisiert. Unser Unternehmen ist seit mehr als 10 Jahren auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig und unterstützt unsere Kunden beim Kauf von: Investitionsprojekte für den Bau von Flachbauwohnungen in Deu…
Eine Anfrage stellen
FinSTrise
Deutschland, Mönchengladbach
Wohnimmobilien 48 Gewerbeimmobilien 36 Gundstücke 3
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen