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Alfredo Graf & Asociados

Peru, Miraflores
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2001
Auf der Plattform
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Weniger als einen Monat
Sprachen
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English
Webseite
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www.alfredograf.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Seit 1991 zeichnet sich Alfredo Graf & Associates als führender Anbieter von Maklerdienstleistungen für gewerbliche, industrielle und Premium-Wohnimmobilieninvestitionen aus. Der Erfolg unseres Managements liegt in unserem tiefen Verständnis des lokalen Marktes.

Dank unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Pflege von Beziehungen zu nationalen und internationalen Investoren sind wir die zuverlässigste Informationsquelle und der sicherste Dienstleister für Transaktionen in Peru.

Dienstleistungen

Im Jahr 2022 schloss Alfredo Graf & Associates zahlreiche bedeutende Transaktionen für private und institutionelle Investoren ab. Mit jährlich mehr Transaktionen als unsere Wettbewerber in der gleichen Branche bieten unsere Anlageexperten Kunden einen beispiellosen Einblick in den lokalen Immobilienmarkt.

Diese Transaktionen umfassten Gewerbeimmobilien, Büros, Industrieimmobilien, Wohnland und Lagerhallen.

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Alfredo Grfa
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Wir sind ein südamerikanisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Lima, Peru. Wir sind spezialisiert auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Wir arbeiten mit mehreren peruanischen und ausländischen Treuhandfonds zusammen und beraten sie bei ihren Investitionen in der Region. Wir sind das Tor zur süd…
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