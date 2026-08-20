Alfredo Graf & Asociados

Seit 1991 zeichnet sich Alfredo Graf & Associates als führender Anbieter von Maklerdienstleistungen für gewerbliche, industrielle und Premium-Wohnimmobilieninvestitionen aus. Der Erfolg unseres Managements liegt in unserem tiefen Verständnis des lokalen Marktes.
Dank unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Pflege von Beziehungen zu nationalen und internationalen Investoren sind wir die zuverlässigste Informationsquelle und der sicherste Dienstleister für Transaktionen in Peru.
Im Jahr 2022 schloss Alfredo Graf & Associates zahlreiche bedeutende Transaktionen für private und institutionelle Investoren ab. Mit jährlich mehr Transaktionen als unsere Wettbewerber in der gleichen Branche bieten unsere Anlageexperten Kunden einen beispiellosen Einblick in den lokalen Immobilienmarkt.
Diese Transaktionen umfassten Gewerbeimmobilien, Büros, Industrieimmobilien, Wohnland und Lagerhallen.