Über die Agentur

50 Lemons ist eine Immobilienagentur in Phuket, die sich auf qualitativ hochwertige, nachdenkliche und investitionsfreundliche Immobilien spezialisiert hat.

Wir arbeiten mit Eigentumswohnungen und Villen in den besten Gegenden der Insel - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai und andere. Im Fokus stehen Architektur, Ingenieurwesen, Lage und das reale Potenzial für Wertwachstum und Miete, nicht nur schöne Bilder.

Unser Team begleitet Kunden in allen Phasen der Transaktion: von der Auswahl des Objekts und der Vor-Ort-Ansichten bis zur rechtlichen Registrierung, Akzeptanz von Immobilien und weiterem Management. Wir haben in Phuket seit vielen Jahren gelebt, haben ein tiefes Verständnis des Marktes und ehrlich sagen Sie, wo Sie kaufen.

50 Lemons ist ein persönlicher Ansatz, Transparenz, Liebe zum Detail und Immobilien, für die es keine Schande gibt, zu empfehlen.