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Wille na sprzedaż w Jemen

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1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Ahwar District, Jemen
Willa 8 pokojów
Ahwar District, Jemen
Pokoje 8
Powierzchnia 507 m²
Liczba kondygnacji 3
Specjalne cechy obiektu: Chata została zbudowana w 2020 roku przy użyciu kanadyjskich ekolog…
$3,95M
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Parametry nieruchomości w Jemen

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