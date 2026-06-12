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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jemen

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Hadramaut (muhafaza)
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5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Mieszkanie 1 pokój
Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 1
W ramach rozwoju 160 ha ośrodek golfowy są planowane pięciogwiazdkowy hotel, wille, sklepy, …
$317,575
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Dom 3 pokoi w Zamakh Wa Manwakh District, Jemen
Dom 3 pokoi
Zamakh Wa Manwakh District, Jemen
Pokoje 3
Powierzchnia 295 770 m²
Wielofunkcyjna własność komercyjna i rolnicza, podzielona na dwie działki, jest na sprzedaż …
$1,82M
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Mieszkanie 3 pokoi w Hejer as Sayer District, Jemen
Mieszkanie 3 pokoi
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Całkowicie odnowiony apartament trzypokojowy jest na sprzedaż w 20 dzielnicy Wiednia, bezpoś…
$517,721
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International Property AlertInternational Property Alert
Mieszkanie 2 pokoi w Hejer as Sayer District, Jemen
Mieszkanie 2 pokoi
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 4/1
2-pokojowe mieszkanie z balkonem, piwnica i 1 miejsce parkingowe w garażu podziemnym jest na…
$658,917
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Mieszkanie 2 pokoi w Hajar District, Jemen
Mieszkanie 2 pokoi
Hajar District, Jemen
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedaż lub wynajem (na okres 3 lat): piękny całkowicie odnowiony apartament w Linz obszar…
$245,917
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