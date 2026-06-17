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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Jemen

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Hadramaut (muhafaza)
4
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 660 m² w Ad Daleah District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 660 m²
Ad Daleah District, Jemen
Powierzchnia 660 m²
Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy zaoferować Państwu interesujące i niedrogie biura…
$371
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Ad Daleah District, Jemen
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Ad Daleah District, Jemen
Powierzchnia 90 m²
Jesteśmy szczególnie zadowoleni, aby zaoferować Państwu dużą i przystępną cenowo logistykę /…
$707
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 73 m² w Ad Daleah District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 73 m²
Ad Daleah District, Jemen
Powierzchnia 73 m²
Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy zaoferować Państwu interesujące i tanie powierzch…
$557
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 429 m² w Ad Daleah District, Jemen
Nieruchomości komercyjne 429 m²
Ad Daleah District, Jemen
Powierzchnia 429 m²
Korzystna oferta wynajmu: 430 m2 dla centrum szkoleniowego, platformy komunikacyjnej, wspóln…
$2,406
za miesiąc
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