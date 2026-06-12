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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jemen

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2 obiekty total found
Hotel 600 m² w Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Hotel 600 m²
Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Powierzchnia 600 m²
Willa Fortuna znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Hévíz na rogu ulic Hunyadi i Fortuna na 1…
$1,92M
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Nieruchomości komercyjne 11 000 m² w Ad Daleah District, Jemen
Nieruchomości komercyjne 11 000 m²
Ad Daleah District, Jemen
Powierzchnia 11 000 m²
Z przyjemnością oferujemy Państwu nieruchomość komercyjną o doskonałej lokalizacji. Doskona…
$4,69M
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