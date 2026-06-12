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Działki na sprzedaż w Jemen

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3 obiekty total found
Działka w Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Działka
Khabb wa ash Shaaf district, Jemen
Powierzchnia 291 645 m²
W pobliżu dużej wsi 8752 Zalakomar, w obszarze hali powiatu Nadkanizh, działki o powierzchni…
$471,318
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Działka w Yabuth District, Jemen
Działka
Yabuth District, Jemen
Powierzchnia 990 m²
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ten atrakcyjny obszar ziemi w Waidhofen an der Ybbs. Pl…
$234,151
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Działka w Doan District, Jemen
Działka
Doan District, Jemen
Powierzchnia 3 553 m²
Szczególnie chętnie oferujemy duży plac budowy na sprzedaż, z lub bez projektu rozwojowego. …
$403,984
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