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Mieszkania na sprzedaż w Nha Trang, Wietnam

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8 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 28/30
Jedyna oferta w jednym z najpopularniejszych kurortów w WietnamieApartament - studio w ratac…
$59,400
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Mieszkanie 2 pokoi w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/29
Jedyna oferta w jednym z najpopularniejszych kurortów w WietnamieApartament - studio w ratac…
$151,600
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
Kup dochodową nieruchomość inwestycyjną w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera. Nha Trang…
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Kup dochodową nieruchomość inwestycyjną w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera. Nha Trang…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 12/30
$70,000
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
🏝️ APARTAMENT W NHA TRANG PRZEZ MORZA: INWESTYCJA I WYNAJEM ROSJIOpis:Pomogę Ci z zyskiem ku…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 21/30
27 m ² Sea- View Studio, 21. piętro, Nha Trang, Wietnam - bardzo płynne urządzenie kompaktow…
$95,156
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/30
The only offer in one of the most popular resorts in Vietnam The offer is ideal for obtainin…
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Parametry nieruchomości w Nha Trang, Wietnam

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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