Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Wietnam

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Ho Chi Minh City, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Ho Chi Minh City, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/25
Wejście do inwestycji Hoshimina w samym początku sprzedaży. To będzie grudzień 20- 28, 2025.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
