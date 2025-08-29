Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Southampton, Wielka Brytania

5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Ten ekskluzywny nowy rozwój oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia współczesnej rzeki żyj…
$902,582
Mieszkanie 3 pokoi w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały, nowy rozwój położony wzdłuż Tamizy oferuje nowoczesną kolekcję domów przeznac…
$1,15M
Mieszkanie 1 pokój w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Odkryj olśniewającą kolekcję nowoczesnych domów ustawionych wzdłuż brzegów Tamizy, oferując …
$667,801
Mieszkanie 1 pokój w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten wyjątkowy, nowy rozwój położony wzdłuż brzegów Tamizy oferuje unikalną mieszankę współcz…
$735,515
Mieszkanie 3 pokoi w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Położony wzdłuż brzegów Tamizy, ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje doskonałą mieszankę nowocz…
$1,01M
