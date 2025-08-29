Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Norfolk, Wielka Brytania

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Swaffham, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Swaffham, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Położony w doskonałej pozycji nad brzegiem rzeki, rozwój ten uosabia trwałe dziedzictwo prze…
$1,45M
Parametry nieruchomości w Norfolk, Wielka Brytania

