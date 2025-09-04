Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. Manchester
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Manchester, Wielka Brytania

2 pokojowe
10
3 pokojowe
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Podnieść swój styl życia w tym oszałamiającym dwupokojowym mieszkaniu na 16 piętrze, oferują…
$619,523
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Odkryj nowoczesne mieszkanie w tym ekspansywnym dwupokojowym mieszkaniu na 6 piętrze, oferuj…
$604,041
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Odkryj miejskie wyrafinowanie z tym przestronnym budynkiem dwupoziomowym. Ten 3-pokojowy dom…
$738,105
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie 3 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Krok do elegancji z tym 1,370 m2 (127 m2) na południe zachód-twarz duplex kamienica, zaproje…
$767,276
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Przejdź do współczesnego życia z tego eleganckiego mieszkania z dwoma sypialniami na 13 pięt…
$614,541
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Krok do współczesnego życia z tym wykwintnym dwupokojowym apartamentem, doskonale położony n…
$595,403
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Ten ekscytujący nowy rozwój w sercu Manchesteru oferuje wyrafinowaną mieszankę luksusowego ż…
$1,11M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Manchester, Wielka Brytania

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się