Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. Leicester
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Leicester, Wielka Brytania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Leicester, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Leicester, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Bosworth House is a contemporary residential development in the heart of Leicester, deliveri…
$194,108
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Leicester, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Leicester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Bosworth House is a contemporary residential development in the heart of Leicester, deliveri…
$267,929
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Leicester, Wielka Brytania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się