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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hartlepool, Wielka Brytania

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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Hartlepool, Wielka Brytania
Szeregowiec 4 pokoi
Hartlepool, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomość inwestycyjna Zjednoczonego Królestwa 124; Dochód z najmu długoterminowego 124; …
$158,000
VAT
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
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Parametry nieruchomości w Hartlepool, Wielka Brytania

Tanie
Luksusowe
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