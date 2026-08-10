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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Anglia, Wielka Brytania

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1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Londyn, Wielka Brytania
Penthouse 6 pokojów
Londyn, Wielka Brytania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 324 m²
Piętro 50/50
Ekskluzywny, 5-pokojowy penthouse Versace Home Duplex | DAMAC Tower | Nine Elms, Londyn W…
$14,24M
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Typy nieruchomości w Anglia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Anglia, Wielka Brytania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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