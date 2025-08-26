Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. East Suffolk
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w East Suffolk, Wielka Brytania

Lowestoft
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Lowestoft, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Lowestoft, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Ten ekskluzywny rozwój mieszkalny, położony wzdłuż odmładzanego nabrzeża, oferuje bezproblem…
$669,269
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w East Suffolk, Wielka Brytania

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się