Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Breckland, Wielka Brytania

Swaffham
3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Swaffham, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Swaffham, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w doskonałej pozycji nad brzegiem rzeki, rozwój ten uosabia trwałe dziedzictwo prze…
$1,17M

Mieszkanie 3 pokoi w Swaffham, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Swaffham, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w doskonałej pozycji nad brzegiem rzeki, rozwój ten uosabia trwałe dziedzictwo prze…
$1,23M

Mieszkanie 2 pokoi w Swaffham, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Swaffham, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Położony w doskonałej pozycji nad brzegiem rzeki, rozwój ten uosabia trwałe dziedzictwo prze…
$997,031

