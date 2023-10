New residence Oxford 10 with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €282,902

Dane techniczne Rodzaj - mieszkanie Rozmiar - 1159 m2 Liczba sypialni - 2 łóżka Liczba łazienek - 2 łazienki 25 minut od centrum miasta 30 minut od lotniska Nieumeblowane Wolny Nr referencyjny. COIN-LELU-25 Funkcje Nieumeblowane Wbudowane w szafy Centralny A / C Concierge Parking kryty Usługa pokojowa Zwierzęta dozwolone Bezpieczeństwo Wspólna siłownia Wspólny basen Wspólne spa Widok na punkt orientacyjny Szafa na kółkach O obszarze Witamy w wieży Dubai Gate 1 w Cluster Q of Jumeirah Lake Towers. Ten apartament z dwiema sypialniami jest w dobrej cenie na szybką sprzedaż. To mieszkanie będzie idealną nieruchomością inwestycyjną, ponieważ lokalizacja ułatwi wynajem na dłuższy lub krótkoterminowy okres. Mieszkanie ma powierzchnię 1158,52 m2 i oferuje widoki na drogę Shk Zayed. Nieruchomość składa się z: wejścia, salonu / balkonu, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, głównej sypialni z wbudowanymi szafami i łazienką –. Dubai Gate One znajduje się w doskonałej lokalizacji w pobliżu metra, sklepów, restauracji i ogólnych udogodnień. Nieruchomość jest obecnie wynajmowana, więc pomysł jest przeznaczony na cele inwestycyjne lub końcowe.