New high-rise residence Coral Reef with swimming pools and a spa center, Maritime City, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €297,583

48 m² 1

Poddaj się: 2023

Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i DLD. - Pomoc w uzyskaniu VNZH. - Nasza firma jest wyłącznym partnerem niezawodnych programistów. - Wysokiej jakości i uczciwe usługi z obsługą klienta. - Wybór najbardziej płynnych obiektów. - Pomoc w odsprzedaży i zysku. Z widokiem na miasto Mohammeda Bin Rashida. Każdy apartament ma przestronne sypialnie i balkony. Wnętrze wykonane jest w neutralnych kolorach, z wysokiej jakości wykończeniami, w pełni wyposażonymi kuchniami, wyposażonymi szafami, « Smart House », centralnym ogrzewaniem i chłodzeniem, pralnią. Mieszkańcy mogą podziwiać wspaniałe widoki na okolicę i zatokę Dubai Creek. W budynku będzie hol z recepcją, usługi konsjerża, usługi sprzątania i parking podziemny. Na terenie znajduje się centrum fitness i basen, a także sprzęt do grillowania, ogrody i place zabaw. Mieszkańcy mogą również korzystać z prywatnych terenów krajobrazowych kompleksu ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Kompleks mieszkaniowy Wilton Park Residences znajduje się w pobliżu niektórych głównych sieci dróg w mieście, takich jak Ras Al-Khor i Al-Ain-Dubai Road, dlatego właściciele domów będą mogli szybko i łatwo dotrzeć do innych popularnych obszarów Dubaju. Na przykład do międzynarodowego lotniska w Dubaju oraz obszarów handlowych DIFC i Business Bay można dotrzeć w 15 minut. Deweloper oferuje wygodny plan płatności: 40% - rezerwacja 10% - do 30 lipca 2023 r 10% - do 30 sierpnia 2023 r 10% - do 30 września 2023 r 30% - po zakończeniu Obiekt opłacalny z inwestycji! Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!