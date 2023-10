Equiti Residence with a swimming pool and around-the-clock security near metro stations, Jebel Ali Village, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €162,765

47–163 m² 4

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Vista w Dubai Sports City — to nowy kompleks mieszkaniowy wprowadzony przez Prestige One Developments z studiami, apartamentami z 1, 2 i 3 sypialniami. Kompleks oferuje ogromną kolekcję luksusowych apartamentów dla mieszkańców Dubaju, aby wyznaczyć standardy życia wysokiej jakości. Kompleks zapewnia swoim mieszkańcom wszystkie niezbędne usługi i najwyższej jakości udogodnienia: - Bezpieczeństwo; - kawiarnia; - restauracje; - plac zabaw dla dzieci; - park; - basen; - sala fitness; - spa, sauna; - Teren sportowy. Lokalizacja: - 18 minut - Mall of the Emirates; - 18 minut - Palma Jumeirah; - 22 minuty - Dubai Marina; - 25 minut - Burj Khalifa; - 25 minut - centrum Dubaju; - 25 minut - plaża Jumeirah; - 30 minut - Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!