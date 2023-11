Dubaj, Emiraty Arabskie

od €121,169

22–29 m² 2

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Nowoczesne mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkalnym z koncepcją rodzinną. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Glamz Residence to nowo urządzony kompleks apartamentów w nowej dzielnicy mieszkalnej Al Furjan w Dubaju, w pobliżu stacji metra i plaż. Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane i wyposażone w najwyższej klasie. Zastosowanie najbardziej zaawansowanych nowoczesnych innowacji sprawia, że te apartamenty są wyjątkowe. Meble zawierają transformator sofowy, który z łatwością zamienia się w pełnowymiarowe łóżko. W ten sposób otrzymujesz przestronny salon w ciągu dnia i wygodną sypialnię dla gości w nocy. Wszystkie pokoje są sprzedawane z pełnym wykończeniem i mają panoramiczne okna oraz otwarte balkony. Charakterystyka mieszkań: - W pełni umeblowane - Jest balkon / taras - Sprzęt gospodarstwa domowego: lodówka, pralka, zmywarka do naczyń, kuchenka, telewizor, kuchenka mikrofalowa - Klimatyzacja - Alarm bezpieczeństwa - Szybki dostęp do Internetu Infrastruktura i udogodnienia projektowe: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe - Baseny, strefa opalania i rekreacji - Usługi lobby i konsjerża - siłownia - Restauracje i sklepy - Plac zabaw dla dzieci - kort tenisowy - Teren sportowy Lokalizacja: - W pobliżu znajdują się centra handlowe Discovery Pavilion i Battuta Mall - W pobliżu znajduje się Dubai Marina i JBR Walk - Do morza 5 km - lotnisko Al Maktoum 30 km Możesz dojść do przedszkola Jebel Ali Village w 10 minut, a do szkoły Arbor w 20 minut. Al Furjan ma również dwa centra handlowe: wschodnie i zachodnie pawilony Al Furjan Pavilion, do których można dotrzeć w niecałe 10 minut. W tym samym czasie odbędzie się droga do najbliższego szpitala królewskiego NMC w DIP. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!