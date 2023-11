New apartments for obtaining a resident visa and rental income in Wilton Terraces residential complex, MBR City, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €239,759

85–204 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Equiti Arcade w Al Furjan oferuje nowoczesne apartamenty w Dubaju do życia miejskiego. Apartamenty znajdują się w progresywnym obszarze, w którym wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się tuż za progiem. Należą do nich stacje metra, centra handlowe, miejsca rozrywki i wiele innych. Projekt oferuje takie udogodnienia, jak siłownia, łaźnia parowa, basen z połączonym basenem dla dzieci, 3 windy i zadaszony parking dla Twojej wygody. Lokalizacja: Equiti Arcade znajduje się w regionie Al-Furjan i jest progresywnym i popularnym obszarem Dubaju. Al Furjan — to wybór tych, którzy szukają dostępności i chcą spokojnego i wygodnego stylu życia. Wszystkie udogodnienia znajdują się w odległości spaceru. Czy to centrum handlowe, pojazdy i atrakcje Dubaju. Al Furjan to rodzinna społeczność z dobrymi połączeniami transportowymi, położona obok Discovery Gardens. - 1 minuta do metra Discovery Garden. - 7 minut do Sheikh Zayed Road. - 7 minut do centrum handlowego Ibn Battut. - 15 minut do Expo 2020. - 20 minut do międzynarodowego lotniska Al Maktoum. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!