Elitnaya rezidenciya s horoshey lokaciey okolo metro Stambul

Marmara Region, Turcja

od €290,000

Projekt składa się łącznie z 609 budynków mieszkalnych i 60 miejsc pracy w różnych wersjach od 1 + 1 do 4 + 1 na drodze łączącej TEM Beylikduzyu — Bakhcheshehir, jedna z najpopularniejszych dzielnic mieszkaniowych Stambułu. Projekt, w którym około 85% ziemi jest otoczone terytorium krajobrazowym, został oparty na koncepcji szczęśliwego i spokojnego życia rodzinnego, w bliskiej odległości od możliwości transportowych miasta i oferuje ogromne możliwości inwestycyjne. Możemy wymienić główne cechy naszego projektu w następujący sposób; Płaskie plany są idealnie dopasowane do najmniejszych szczegółów i niezakłóconych widoków panoramicznych. Centralna lokalizacja w bliskiej odległości od pojazdów takich jak autobus metra, lotnisko i metro. Dzięki nowoczesnemu krajobrazowi ziołowemu, ogrodom hobbystycznym, ogrodowi zen, obszarom rekreacyjnym, parkowi zwierząt domowych i projektowi krajobrazu 85% jego terytorium to strefy krajobrazowe. Projekt koncentrował się na dzieciach z pokojem wewnętrznym o powierzchni 1000 m2 wyłącznie dla dzieci, pełnym rozrywki, zajęć i miejsc do hobby. Szkoła prywatna w klasach 27 ( przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia ) w ramach projektu Nowoczesny obiekt socjalny składający się z otwartego basenu dla dorosłych i dzieci, fitness, łaźni tureckiej, sauny, terenów rekreacyjnych, kawiarni. 2 wielofunkcyjne pola na otwartej przestrzeni, symulatory dla dorosłych, nowoczesne place zabaw. 1 garaż na apartamenty 1 + 1 i 2 + 1, 2 garaże na mieszkania 3 + 1 i wyższe. Balkon w apartamentach 1 + 1, łazienka w apartamentach 2 + 1, łazienka w apartamentach 3 + 1, standard prania w każdym mieszkaniu. Każde mieszkanie w domu ma własną spiżarnię z zadaszoną spiżarnią. ( od 2,5 m2 do 6,5 m2 ) 24-godzinna ochrona, 4 szybkie, szerokie, luksusowe windy pasażerskie i towarowe w każdym bloku. Wysoki poziom izolacji cieplnej i dźwiękowej, wysokiej jakości instalacja elektromechaniczna, kaskadowe centralne ogrzewanie, 100% stojak na system generatora Wysokość sufitu netto wynosi 3,20 metra, gęsty fundament i system stosów pod fundamentem zgodnie z zasadami trzęsienia ziemi. Grupa Mehal Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu nadal obsługujemy naszych cenionych klientów, Wspieramy Cię i służymy przy zakupie mieszkania, ubieganiu się o zezwolenie na pobyt, ubieganiu się o obywatelstwo lub otwarciu konta bankowego. Razem z Tobą wybieramy dla Ciebie najlepsze apartamenty, Pomagamy Ci ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Pomagamy w procedurach obywatelskich, Aktywnie pracujemy w Stambule, Esenyurt i Beilikyuzu, a częściowo pomagamy znaleźć mieszkania w Buyukchekmedzhe, Bakhchehir i Avjylar, a nawet w innych częściach Stambułu.