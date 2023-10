Karakocali, Turcja

od €130,000

ten apartament z 2 sypialniami w Tosmur znajduje się zaledwie 300 metrów od pięknej plaży, w odległości spaceru od restauracji, sklepów i 20 metrów od przystanku autobusu publicznego. tylko 800 metrów od słynnego Oba centrum Ten apartament z 2 sypialniami w Tosmur w Alanyi znajduje się w kompleksie mieszkalnym z parkingiem. kompleks ma wspólny ogród krajobrazowy w stylu śródziemnomorskim wokół dużego basenu. Jest obfite naturalne światło dzienne. Po wejściu do tej nieruchomości znajduje się hol prowadzący przestronny salon z otwartą kuchnią z urządzeniami kuchennymi. do chłodzenia i ogrzewania, klimatyzacja w każdym pokoju. Jest obfite naturalne światło dzienne. Ten apartament z 2 sypialniami w Tosmur Alanya jest atrakcją dla rodzin i osób poszukujących domu wakacyjnego. Parking Ogród krajobrazowy Basen pływacki Klimatyzator we wszystkich pokojach W pełni umeblowany spacer od plaży Blisko Oba centrum Generator energii