Exodus Riverside Residence

Avsallar, Turcja

od €102,000

Poddaj się: 2023

Przedstawiamy Państwu nowy projekt inwestycyjny, który będzie zlokalizowany 150 metrów od centrum przytulnego regionu Avsallar i 1400 metrów od morza. Jego budowa rozpoczęła się w sierpniu 2022 r., A jej zakończenie planowane jest na grudzień 2023 r. Projekt mieszkaniowy jest prezentowany przez dwa bloki mieszkalne o wysokości 9 pięter i pełną infrastrukturę wewnętrzną: baseny zewnętrzne i wewnętrzne, plac zabaw i pokój gier, parking, strefa relaksu, sauna, rzymska łaźnia parowa, siłownia i boisko sportowe na świeżym powietrzu, generator elektryczny. Jeśli chodzi o mieszkania na sprzedaż, mają one układ 1 + 1 i 2 + 1 dupleks. Cena mieszkań obejmuje już wykończenie, sprzęt hydrauliczny i meble kuchenne. Avsallar – to obszar Alanyi, który słynie ze wspaniałej przyrody i czystych piaszczystych plaż z łagodnym wejściem do wody. To jest 25 km. od centrum miasta i 115 km od lotniska w Antalyi, ale istnieje bardzo wygodny węzeł komunikacyjny i trasy autobusowe są ustawione, dlatego odległości nie są bardzo ważne. Ponadto infrastruktura – jest dobrze rozwinięta w okolicy, tutaj znajdziesz zarówno sieciowe sklepy spożywcze, jak i małe prywatne sklepy, bazar. Słynie również z szerokiej gamy rozrywek: restauracji, barów, dyskotek, które znajdziesz wszędzie.