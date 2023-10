Exodus Premium Town

Karakocali, Turcja

od €156,000

Poddaj się: 2024

W dzielnicy Oba Alanya powstaje nowy nowoczesny projekt mieszkaniowy. Kompleks mieszkaniowy znajduje się na powierzchni 3865 m2, 2000 metrów od morza. Dystrykt Oba jest najbardziej europejskim obszarem we wszystkich obszarach Alanyi. Obszar ten jest świetny nie tylko do relaksu, ale także do stałego pobytu. Obszar otoczony jest ze wszystkich stron wspaniałymi krajobrazami i pomarańczowymi ogrodami. Projekt przedstawia układ mieszkań 1 + 1 i 2 + 1, z oknami mieszkań otworzy się wspaniały widok na morze i góry. Data rozpoczęcia budowy październik 2022 r., Data zakończenia maja 2024 r.