Novyy proekt v perspektivnom rayone Payallar

Yaylali, Turcja

od €140,000

Poddaj się: 2023

Stay Property Agency oferuje nowe apartamenty w Mahmutlar. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 47 do 139 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 350 metrów. Pierwszym obszarem, który należy wziąć pod uwagę przy zakupie nowych mieszkań w Alanyi, jest Mahmutlar. To w Mahmutlar łączy się duży wybór i rozsądne ceny. Najważniejszą zaletą jest pełnoprawna infrastruktura regionu, która pozwala ci tu stale mieszkać. Obszar jest zwarty i wygodny, składa się z 3 głównych ulic równoległych do morza, można tu łatwo nawigować. Wzdłuż morza i wewnątrz obszaru znajduje się ścieżka rowerowa. Transport miejski regularnie kursuje z Mahmutlar do centrum wzdłuż promenady, można dojechać autobusami № 1 i № 2 do fortecy, plaży Kleopatra. Wiele usług wynajmu samochodów. Oprócz ogromnej liczby restauracji, sklepów, supermarketów, dwóch rynków rolnych, Mahmutlar, dużego centrum handlowego Mahmutlar, centrum kultury, kompleksu sportowego MahmutlarSpor i wkrótce będzie realizowany inny projekt w Mahmutlar, w tym boisko do koszykówki, kort tenisowy, szatnie i strefy społeczne.