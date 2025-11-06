Mieszkanie w nowym budynku GENN Halkalı

GENN Halkalı to nowoczesny, butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Halkalı / Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 5 902 m² i składa się z trzech budynków mieszkalnych, obejmujących 131 mieszkań. W ofercie znajdują się mieszkania o układach 1+1, 2+1 i 3+1, a także apartamenty dwupoziomowe oraz lokale z tarasem lub prywatnym ogrodem.

GENN Halkalı łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań, spokojną atmosferę oraz doskonałą komunikację, tworząc wszechstronny projekt mieszkaniowy o wysokim potencjale inwestycyjnym po europejskiej stronie Stambułu.

10 zalet GENN Halkalı