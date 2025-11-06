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Mieszkanie w nowym budynku GENN Halkalı

Kucukcekmece, Turcja
od
$188,300
;
13
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ID: 39646
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

GENN Halkalı to nowoczesny, butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Halkalı / Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 5 902 m² i składa się z trzech budynków mieszkalnych, obejmujących 131 mieszkań. W ofercie znajdują się mieszkania o układach 1+1, 2+1 i 3+1, a także apartamenty dwupoziomowe oraz lokale z tarasem lub prywatnym ogrodem.

GENN Halkalı łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań, spokojną atmosferę oraz doskonałą komunikację, tworząc wszechstronny projekt mieszkaniowy o wysokim potencjale inwestycyjnym po europejskiej stronie Stambułu.

10 zalet GENN Halkalı

  • Prestiżowa lokalizacja w Halkalı / Küçükçekmece.

  • Kameralne osiedle z zaledwie 131 mieszkaniami, zapewniające prywatność i spokojną atmosferę.

  • Szeroki wybór układów mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb.

  • Nowoczesna i elegancka architektura.

  • Efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki funkcjonalnym projektom mieszkań.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny.

  • Dogodny dostęp do głównych dróg oraz transportu publicznego.

  • Spokojne i komfortowe środowisko do życia.

  • Elastyczne opcje mieszkaniowe, w tym apartamenty dwupoziomowe oraz mieszkania z tarasem lub prywatnym ogrodem.

  • Duży potencjał długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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