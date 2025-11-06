Mieszkanie w nowym budynku GENN Halkalı

GENN Halkalı to nowoczesny, butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Halkalı / Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 5 902 m² i składa się z trzech budynków mieszkalnych, obejmujących 131 mieszkań. W ofercie znajdują się mieszkania o układach 1+1, 2+1 i 3+1, a także apartamenty dwupoziomowe oraz lokale z tarasem lub prywatnym ogrodem.
GENN Halkalı łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań, spokojną atmosferę oraz doskonałą komunikację, tworząc wszechstronny projekt mieszkaniowy o wysokim potencjale inwestycyjnym po europejskiej stronie Stambułu.
10 zalet GENN Halkalı
Prestiżowa lokalizacja w Halkalı / Küçükçekmece.
Kameralne osiedle z zaledwie 131 mieszkaniami, zapewniające prywatność i spokojną atmosferę.
Szeroki wybór układów mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb.
Nowoczesna i elegancka architektura.
Efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki funkcjonalnym projektom mieszkań.
Wysoki potencjał inwestycyjny.
Dogodny dostęp do głównych dróg oraz transportu publicznego.
Spokojne i komfortowe środowisko do życia.
Elastyczne opcje mieszkaniowe, w tym apartamenty dwupoziomowe oraz mieszkania z tarasem lub prywatnym ogrodem.
Duży potencjał długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.