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Mieszkanie w nowym budynku Seba Central

Kagithane, Turcja
od
$878,000
;
5
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ID: 39613
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Seba Central to nowoczesna inwestycja wielofunkcyjna w dzielnicy Kağıthane w Stambule, łącząca apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w ramach współczesnej i starannie zaplanowanej koncepcji urbanistycznej.

Seba Central oferuje funkcjonalne apartamenty, wysokiej jakości wykończenie, doskonałe połączenia komunikacyjne oraz bliskość centrów biznesowych, terenów zielonych i nadrzecznych promenad, zapewniając komfort życia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.

Najważniejsze zalety Seba Central:

  1. Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Kağıthane po europejskiej stronie Stambułu.

  2. Dynamicznie rozwijająca się centralna dzielnica o wysokim popycie na nieruchomości.

  3. Dogodny dostęp do linii metra, autostrad i głównych arterii komunikacyjnych.

  4. Wielofunkcyjna koncepcja łącząca funkcje mieszkaniowe, biurowe i handlowe.

  5. Nowoczesna architektura zaprojektowana przez renomowanego dewelopera.

  6. Funkcjonalne układy mieszkań z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni.

  7. Bliskość centrów biznesowych Maslak, Levent i Şişli.

  8. Sąsiedztwo uniwersytetów, szpitali oraz centrów handlowych.

  9. Malownicze położenie nad rzeką z terenami zielonymi i ścieżkami spacerowymi.

  10. Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Seba Central
Kagithane, Turcja
od
$878,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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