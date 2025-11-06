Mieszkanie w nowym budynku Seba Central

Seba Central to nowoczesna inwestycja wielofunkcyjna w dzielnicy Kağıthane w Stambule, łącząca apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w ramach współczesnej i starannie zaplanowanej koncepcji urbanistycznej.

Seba Central oferuje funkcjonalne apartamenty, wysokiej jakości wykończenie, doskonałe połączenia komunikacyjne oraz bliskość centrów biznesowych, terenów zielonych i nadrzecznych promenad, zapewniając komfort życia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.

Najważniejsze zalety Seba Central: