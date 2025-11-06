Mieszkanie w nowym budynku Seba Central

Seba Central to nowoczesna inwestycja wielofunkcyjna w dzielnicy Kağıthane w Stambule, łącząca apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w ramach współczesnej i starannie zaplanowanej koncepcji urbanistycznej.
Seba Central oferuje funkcjonalne apartamenty, wysokiej jakości wykończenie, doskonałe połączenia komunikacyjne oraz bliskość centrów biznesowych, terenów zielonych i nadrzecznych promenad, zapewniając komfort życia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.
Najważniejsze zalety Seba Central:
Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Kağıthane po europejskiej stronie Stambułu.
Dynamicznie rozwijająca się centralna dzielnica o wysokim popycie na nieruchomości.
Dogodny dostęp do linii metra, autostrad i głównych arterii komunikacyjnych.
Wielofunkcyjna koncepcja łącząca funkcje mieszkaniowe, biurowe i handlowe.
Nowoczesna architektura zaprojektowana przez renomowanego dewelopera.
Funkcjonalne układy mieszkań z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni.
Bliskość centrów biznesowych Maslak, Levent i Şişli.
Sąsiedztwo uniwersytetów, szpitali oraz centrów handlowych.
Malownicze położenie nad rzeką z terenami zielonymi i ścieżkami spacerowymi.
Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz atrakcyjne możliwości inwestycyjne.