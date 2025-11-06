Mieszkanie w nowym budynku Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive na nowo definiuje luksusowe życie w dzielnicy Levent w Stambule dzięki nowoczesnej architekturze, najwyższej jakości materiałom oraz wyrafinowanemu miejskiemu stylowi życia. Inwestycja, zrealizowana przez Polat Holding, łączy elegancję i innowacyjność w samym sercu miasta.
Polat Levent Exclusive harmonijnie łączy komfort, nowoczesne technologie i ekskluzywność dzięki systemom inteligentnego domu, panoramicznym widokom oraz bogatej infrastrukturze rekreacyjnej, zapewniając mieszkańcom spokojne, a zarazem pełne energii miejsce do życia.
10 zalet Polat Levent Exclusive:
Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Levent, blisko centrów biznesowych i węzłów komunikacyjnych.
Elegancka architektura klasy premium.
Zaawansowane systemy inteligentnego domu.
Zachwycające widoki na Bosfor i panoramę Stambułu.
Bogata infrastruktura rekreacyjna (spa, basen i centrum fitness).
Starannie zaprojektowane tereny zielone.
Wysoki potencjał inwestycyjny w prestiżowej lokalizacji.
Profesjonalny system ochrony działający 24/7.
Usługi concierge, valet parking oraz housekeepingu.
Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania budowlane.