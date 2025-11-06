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Mieszkanie w nowym budynku Polat Levent Exclusive

Besiktas, Turcja
od
$1,03M
;
9
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ID: 39608
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas
  • Metro
    Levent (~ 900 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 500 m)

O kompleksie

Polat Levent Exclusive na nowo definiuje luksusowe życie w dzielnicy Levent w Stambule dzięki nowoczesnej architekturze, najwyższej jakości materiałom oraz wyrafinowanemu miejskiemu stylowi życia. Inwestycja, zrealizowana przez Polat Holding, łączy elegancję i innowacyjność w samym sercu miasta.

Polat Levent Exclusive harmonijnie łączy komfort, nowoczesne technologie i ekskluzywność dzięki systemom inteligentnego domu, panoramicznym widokom oraz bogatej infrastrukturze rekreacyjnej, zapewniając mieszkańcom spokojne, a zarazem pełne energii miejsce do życia.

10 zalet Polat Levent Exclusive:

  1. Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Levent, blisko centrów biznesowych i węzłów komunikacyjnych.

  2. Elegancka architektura klasy premium.

  3. Zaawansowane systemy inteligentnego domu.

  4. Zachwycające widoki na Bosfor i panoramę Stambułu.

  5. Bogata infrastruktura rekreacyjna (spa, basen i centrum fitness).

  6. Starannie zaprojektowane tereny zielone.

  7. Wysoki potencjał inwestycyjny w prestiżowej lokalizacji.

  8. Profesjonalny system ochrony działający 24/7.

  9. Usługi concierge, valet parking oraz housekeepingu.

  10. Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania budowlane.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Besiktas, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Polat Levent Exclusive
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od
$1,03M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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